Roger Federer y Rafael Nadal. Foto: EFE.

La noticia sobre el retiro de Roger Federer generó una conmoción en el mundo tenis y generó la reacción de los principales tenistas del mundo, entre ellos, Rafael Nadal y Juan Martín Del Potro, dos grandes rivales en la carrera del suizo.

El manacorí manifestó su "placer, honor y privilegio" de haber competido con otra leyenda del tenis.

"Querido Roger, mi amigo y rival. Desearía que este día nunca hubiera llegado. Es un día triste para mí personalmente y para los deportes de todo el mundo", introdujo el español en un mensaje publicado en redes sociales.

Dear Roger,my friend and rival. I wish this day would have never come. It’s a sad day for me personally and for sports around the world. It’s been a pleasure but also an honor and privilege to share all these years with you, living so many amazing moments on and off the court 👇🏻

"Ha sido un placer pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha. Tendremos muchos más momentos para compartir juntos en el futuro, todavía hay muchas cosas que hacer juntos, lo sabemos", expresó.

We will have many more moments to share together in the future, there are still lots of things to do together, we know that.

For now, I truly wish you all the happiness with your wife, Mirka, your kids, your family and enjoy what’s ahead of you. I’ll see you in London @LaverCup