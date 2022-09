Rusherking. Foto: NA.

Rusherking, en su primera visita a Nueva York, donde acompañó a la China Suárez por la Semana de la Moda, sufrió un accidente por el que debió ser atendido por un médico.

"Primera vez en Nueva York y terminé en un hospital. Buena anécdota", escribió Thomas Nicolás Tobar en sus historias de Instagram, donde compartió una foto en la que se ve que se lastimó el dedo índice de su mano izquierda.

La historia de amor

La China y Rusher confirmaron su noviazgo en mayo de este año y para el cantante, no fue fácil afrontar la mediatización del romance. A tal punto que llegó a sufrir ataques de pánico, pero con el paso de las semanas, logró relajarse y acostumbrarse a los flashes. E incluso, se animó a dar detalles de su relación.

"No podía creer que una mujer así me esté dando bola a mí", explicó en referencia a "me fui mundial", la frase con la que definió el inicio de su vínculo. En los pocos meses que llevan juntos han viajado a México, Bariloche, Disney -junto a Rufina, Magnolia y Amancio, los hijos de la China- y durante agosto, Rusherking se las ingenió para ir a visitar a su novia en más de una oportunidad, ya que estaba grabando la película El duelo, que se verá en Star+ en Uruguay.

