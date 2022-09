Roger Federer y Diego Maradona. Foto: NA.

Diego Armando Maradona siempre valoró a otros deportistas y Roger Federer es uno de ellos, quien este jueves anunció su retiro del tenis.

"Nadal es fantástico, Djokovic es fantástico, pero como ‘La máquina’ no hay ni va a haber. Sampras muy bueno, Agassi, buenísimo. Si querés te hablo de Connors, de Vilas, quedan todos muy lejos de ‘La máquina, de Federer”, confesó Maradona en diálogo con el periodista Miguel Simón para un documental en ESPN.

Diego Maradona sobre Roger Federer. Video: Gentileza ESPN.

El mensaje en el Parque Roca

Luego de eso, en 2019, el suizo vino a Argentina a disputar un torneo de exhibición junto a Alexander Zverev, pero no se pudo ver con Maradona porque Pelusa no estaba en el país. A pesar de eso, el astro argentino le dejó un inolvidable mensaje que se mostró en las pantallas del estadio Parque Roca.

"Hola maestro, máster, máquina como te digo yo; fuiste, sos y serás el más grande. No hay otro que te pueda asomar. Quiero que cualquier problema que tengas en mi país, me llames y me digas lo que necesitas", dijo el ex futbolista.

"Quiero que le mandes un beso grandote a tu señora y a tus hijos", concluyó en el video que generó el aplausos de todos los fanáticos de Federer, y del propio suizo.

