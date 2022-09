Fabián Tablado. Foto: NA.

Fabián Tablado, liberado tras cumplir la condena por asesinar de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló, aseguró que está "sufriendo" y que es objeto de "una persecución constante". Tablado volvió a intentar instalarse en una ciudad, en este caso la de Posadas, pero recibió la oposición de la comunidad local.

“Entiendo el malestar de la sociedad pero ¿Cuántas personas recuperan su libertad por día y pueden rehacer su vida?. El hecho mío ocurrió hace 26 años”, expresó Tablado.

"Yo no soy un loquito que anda por ahí buscando a quien matar, soy una persona que cometió un delito y estoy arrepentido de lo que ocurrió hace 26 años", dijo Tablado (44) en una entrevista telefónica con el Canal 6 de Posadas.



"Cuando vine a Posadas llegué con mi mamá luego de ser desalojado de Corrientes. Estuve un día alojado en un hotel. La gente quiere saber mi domicilio para acusarme con el dedo y humillarme", denunció.



El femicida afirmó que está sufriendo "una difamación y persecución constante" y alertó: "Vamos a dar intervención al Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) sobre todas las personas que participan de esta cacería insólita que se hace contra una persona libre".



Si bien hoy el Concejo Deliberante de Posadas declaró por unanimidad a Tablado como persona no grata, el femicida le restó importancia al afirmar que "es algo simbólico, no es algo legal" y que "no tiene fundamento judicial".

El crimen

El femicidio de Aló sucedió el 27 de mayo de 1996 cuando la joven, quien por ese entonces era novia de Fabián, recibió 113 puñaladas aplicadas con cuatro armas blancas halladas en la escena del crimen, ocurrido en su domicilio de la localidad bonaerense de Tigre.

De inmediato la Justicia no dudó en que el asesino de Aló era Tablado y por eso en 1998 se realizó el juicio donde los fiscales le impusieron la imputación de "homicidio agravado por alevosía" ya que en aquel año todavía no existía la figura de "femicidio" y eso le permitía concederle prisión perpetua.

Pese a la maniobra de la querella y los fiscales, la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro condenó al asesino a 24 años de cárcel por "homicidio simple" y de esta manera no recibió perpetua.

En prisión se casó con una nueva novia, pero en 2013 fue condenado por amenazar a su ex esposa y ex suegra. Esto generó que su condena se amplié a 26 años y seis meses por lo que que recién debía salir de prisión a fines de 2022, pero recibió el beneficio de la Ley "2x1" y el 28 de febrero de 2020 recuperó su libertad.

Aún así, pocos meses después tuvo que volver a la cárcel para cumplir 1 año de condena por violar restricciones perimetrales, yfue liberado en diciembre de 2021.

