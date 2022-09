Humo por incendios en el Delta en Buenos Aires. Foto: NA.

La ciudad de Rosario se encuentra cubierta por el humo generado producto de las quemas de pastizales en las islas Delta sobre el río Paraná. Por el momento parece no dar tregua.

El principal foco de incendio se encuentra frente a la localidad santafesina de Pueblo Esther, situado en las afueras de Rosario. Pero debido al viento, el humo se propaga rápidamente por toda la ciudad.

Cinco recomendaciones para protegerse

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, recomiendan seguir estos consejos para evitar respirar el humo:

1- Los barbijos contra el polvo no protegen lo suficiente. Utilizar mascarillas N95.

2- Mantenga el aire interior tan limpio como sea posible. Cerrar puertas y ventanas cuando sea posible. Encender el aire acondicionado si hay, pero cerrar la entrada de aire de afuera y mantener el filtro limpio.

3- Si la concentración de humo es muy alta, no encender nada combustible como estufas o chimeneas. No pasar la aspiradora para no remover las moléculas. No fumar tabaco ni otro producto que contamine el aire.

4- Prestar atención a los informes sobre la calidad del aire, y respecto a esto, tratar de evitar estar al aire libre si el humo es peligroso para la salud.

5- Evitar exponerse al humo con actividades recreativas al aire libre. Es preferible realizar las actividades en interior.

Qué barbijos se usan para estos casos

El presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, médico y especialista en alergias Pablo Moreno, en charla con Infobae dijo: "Recomendamos el uso del barbijo para las personas que estén en zonas donde hay humo provocado por incendios de pastizales. Por el tamaño de las partículas que circulan por los incendios, se aconseja un barbijo N95 o un doble barbijo quirúrgico. Ambos pueden ayudar".

Incendios en el Delta. Foto: Telam.

Cómo influye en personas con síndrome de hipersensibilidad química

“El síndrome de hipersensibilidad química es un enfermedad irritante y difícil de diagnosticar. Se presenta como una reacción exagerada del sistema nervioso a ciertos estímulos”, dijo la doctora Cuevas.

Estos casos afectan el sistema nervioso, endocrino e inmunológico y presentan muchas alteraciones en ellos. El humo y los gases tóxicos son muy malos para la salud de este tipo de pacientes.

