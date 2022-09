El feroz ataque del luchador polaco al youtuber. Foto: captura de video.

Las imágenes generan rechazo en el mundo de Artes Marciales Mixtas (MMA). En los últimos días, se viralizó un video en el cual el luchador polaco Amadeusz Roslik ataca ferozmente al youtuber Sadek, durante una entrevista televisiva.

Mientras era entrevistado por la periodista Monika Laskowska, el peleador apodado "Ferrari", apareció sorpresivamente desde detrás de la cámara y le lanzó una violenta piña al rostro del youtuber, quien no se esperaba este enérgico accionar y terminó con labio partido.

La violenta piña de Roslik al youtuber Sadek. Créditos: @BloodyElbow.

Según informaron los medios locales, el deportista de MMA se cansó de escuchar las críticas de Sadek, quien a través de un video había hablado mal de su familia y optó por actuar de esa manera. Desde el portal MMA News anticiparon que todavía no hay ninguna denuncia contra el luchador después su feroz ataque.

Amadeusz Roslik ostenta tres victorias y tres derrotas en su carrera como peleador profesional y forma parte de la compañía MMA FAME. De momento, habrá que esperar para saber si esta organización tomará alguna drástica decisión con él, debido a que son muchos los fanáticos que han reclamado para que se lo expulse, principalmente, por acumulación de violentos episodios dentro y fuera de la jaula.

Antecedentes similares

En 2020, Amadeusz Roslik fue descalificado por darle una patada ilegal a un oponente, mientras estaba en el suelo. Además, ese mismo año terminó a los golpes contra otro rival, durante el pesaje previo al combate.

