Timothée Chalamet reveló el consejo que le dio Leonardo DiCaprio. Foto: NA.

Timothée Chalamet es considerado uno de los actores más talentosos de su generación. Desde pequeño es señalado como la gran promesa incluso se lo comparó con Leonardo DiCaprio, por la versatilidad que ha demostrado con sus trabajos. Ahora el joven reveló el curioso consejo que le dio el protagonista de Titanic.

"Uno de mis héroes (no puedo decir quién o me daría una patada en el culo) me rodeó con su brazo la primera noche que nos conocimos y me dio un consejo ‘nada de drogas duras y nada de películas de superhéroes’", contó Chalamet durante la promoción de Dune, el film de ciencia ficción que se estrenó en 2021. Y en una entrevista reciente con British Vogue, el actor confirmó que el consejero fue nada menos que DiCaprio, con quien compartió el elenco de No miren arriba, la película de Adam Mckay para Netflix.

Hasta el momento, el intérprete que ganó reconocimiento internacional por su rol protagónico en Call Me By Your Name siguió la sugerencia de no sumarse a ningún proyecto que involucre superhéroes, pero eso no impidió que formara parte de súper producciones. Sin ir más lejos, gracias al buen rendimiento que tuvo la primera entrega, Dune tendrá una secuela en la pantalla grande, basada en la novela de Frank Herbert.

Los proximos proyectos

Además, fue elegido para interpretar a Bob Dylan en la película biográfica y será el protagonista de Wonka, la precuela de Charlie y la fábrica de chocolates. En esta nueva producción de Warner, que contará con la dirección de Paul King y el guión de Simon Rich y Simon Farnaby, el joven de 26 años se pondrá en la piel de Willi Wonka, personaje que anteriormente interpretaron Gene Wilder, en 1971, y Johnny Depp, en 2005.

Según adelantó el portar Deadline, a diferencia de las otras películas inspiradas en la novela escrita por Roald Dahl, esta nueva entrega será un musical, motivo por el que Chalamet deberá someterse a un arduo entrenamiento para poder cantar y bailar. La historia mostrará las aventuras de Wonka durante su juventud y cómo llegó a estar al frente de la mejor fábrica de chocolate.

Por otra parte, en noviembre de 2022 llegará a los cines Bones and All, una película basada en la novela homónima de Camille DeAngelis, en la que se pondrá en la piel de un caníbal. Y en su paso por el Festival de Cine de Venecia recibió excelentes críticas.

Noticias relacionadas