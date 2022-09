Lali Espósito visitó el famoso programa español "El Hormiguero". Foto: NA.

Después de su participación en "La Voz Argentina", Lali Espósito llevó su carisma y talento a España. Allí, fue invitada para ser parte del reconocido programa "El Hormiguero", donde se desempeñará como "coach de vida", en una divertida sección que tiene como finalidad ayudar al público con ciertos problemas particulares.

En su primer día, la ex actriz de "Casi Ángeles" recibió la siguiente consulta por parte de un joven anónimo: "Soy un chico de 21 años, estoy estudiando y vivo con mi padre. Ahora él tiene una novia de 34 años que me pone muchísimo. No puedo pensar en otra cosa y de vez en cuando me la encuentro por las noches en la nevera, en camiseta y bragas, tengo que hacer como que no me doy cuenta cuando me estoy poniendo malísimo. ¿Qué puedo hacer?".

Con una cara de asombro total, Lali le respondió al anónimo con brutal sinceridad: "Mirá, persona anónima a la que le gusta la novia del padre... yo soy políticamente incorrecta. Pero yo pienso que, hay una parte de mi cerebro, que te dice 'dale para adelante, negri, no pasa nada, la vida es una'". Y aclaró: "Siempre estamos hablando como si la novia de tu papá también te tirara onda, eso lo damos por hecho".

Lali Espósito en "El Hormiguero". Foto: NA.

Sin embargo, la otra parte del cerebro de la cantante, dijo: "'Che es tu viejo, es un montón'. Él está en un momento de la vida, probablemente, donde le interese otra cosa del amor, quiero imaginar, aunque no hay edad para lo sexual... pero respetá a tu papá. Yo te diría que si podés contenerte, en este caso, te contengas". Y a lo último, bromeó con una referencia sobre uno de sus temas que hizo estallar a todos los presentes: "Sino, te recomiendo una canción mía que se llama '2 son 3'".

Analizando la situación desde una perspectiva más profunda, la actriz respondió: "Es muy feo contener algo cuando lo querés mucho. En general, las fantasías hay que cumplirlas, pero hay algunos pequeños límites con lo afectivo, que hay que analizar un poco la situación. Pero yo soy de las que dicen 'vivilo, hacelo'".

Al hablar sobre fantasías, Pablo Motos, el conductor del programa, le repreguntó a Lali si había cumplido todas sus fantasías, a lo que la cantante reveló: "He cumplido, no todas, soy muy fantasiosa. Siempre tratando de no rozar ese límite donde si hay alguien que querés mucho, hay que cuidar algún factor, hay que pensárselo".

El momento del Fernet

Además de sus consejos, en su visita al programa español, Lali le preparó y le hizo probar un Fernet con Coca al conductor de programa. "¿Qué os pasa a los argentinos? Es como beberte una coca y chuparte un mueble", expresó, entre risas, Motos.

