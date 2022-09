Al menos una docena de pisos se vieron afectados en un edificio de más de 200 metros de altura. Además, el humo se expandió por toda la ciudad. Afortunadamente, los bomberos lograron contenerlo.

Las fotos compartidas por la CCTV muestran como las llamas rodean al rascacielos mientras una densa columna de humo se eleva sobre la ciudad donde viven unas 10 millones de personas.

Video: EFE.