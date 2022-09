"¿Estás preparada? Lo pediste vos... Lo pedís, lo tenés", agregó la modelo. Así Nicole cumplió el deseo de su hija al acompañarla al odontólogo.

Las historias de Nicole. Video: Instagram/nikitaneumannoficial

Las vacaciones de Nicole

La modelo y conductora se tomó unas vacaciones románticas con su novio, Manuel Urcera, a Europa. La excusa fue acompañarlo a competir en el certamen europeo de turismo. Además, ahí aprovechó para encontrase con su familia.

En un principio, quería que sus hijas la acompañen, pero su padre, Fabián Cubero no quiso firmar el permiso para que ellas puedan salir del país.

Pasó tiempo con su papá Bernd Unterüberbacher a quien conoció de adulta; y con su hermana sueca Clara.

Según la propia Neumann, su papá abandonó la familia cuando ella era chica y en sus épocas de adolescencia, cuando cumplió los 18 años, quiso conocerlo personalmente. Ella, en ese momento, estaba viviendo en París formando su carrera de modelo.

En ese contexto, se reencontró con su papá en el aeropuerto y al verlo -de inmediato- supo que era él. Desde aquel día, se ven casi siempre en alguna parte del mundo.