David Beckham. Foto: captura de video.

David Beckham, una de las grandes figuras del fútbol, se mostró como un ciudadano más entre los miles que hicieron filas de hasta siete kilómetros y durante más de 12 horas para despedir a la Reina Isabel II.

El exfutbolista inglés, hoy dueño del club Inter Miami de la MLS, tenía un cariño especial por la monarca fallecida, quien en 2003 lo condecoró con la Orden del Imperio Británico. En la fila, se lo pudo ver con una gorra plana oscura, traje y corbata mientras esperaba para presentar sus respetos.

David Beckham despide a la Reina Isabel II.

Las declaraciones

“Este día siempre iba a ser un día difícil. Nuestros pensamientos están con la familia, es muy especial escuchar todas las historias de la gente aquí. El momento más especial para mí fue recibir mi OBE. Llevé a mis abuelos conmigo que eran grandes monárquicos. Tuve tanta suerte de poder tener algunos momentos así en mi vida para estar cerca de Su Majestad. Es un día triste, pero un día para recordar”, expresó.

Beckham pasó inadvertido por largo tiempo hasta que un grupo de amigos lo vio en la fila que llegó a extenderse por siete kilómetros y solo en la recta final hacia el féretro los presentes se movilizaron alrededor de la presencia del exfutbolista. Según los informes, Beckham se tomó algunas selfies con los fanáticos, lo que provocó que la fila se detuviera temporalmente.

