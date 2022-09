Cinthia Fernández y Matías Defederico. Foto: NA.

Cinthia Fernández y Matías Defederico protagonizan un interminable conflicto que no tiene signos de tregua.

Mientras hacía reposo, tras haberse contagiado una gripe, la panelista de Momento D, el ciclo que conduce Fabián Doman en eltrece, le propuso a sus seguidores de Instagram que le hicieran preguntas. "Hola Cin: ¿Cuándo le sacan el carnet o algo de Justicia para tu lado?", planteó un internauta y criticó a Analía Frascino, madre de Matías, quien la ha criticado duramente.

Y Fernández respondió con munición pesada. "Nunca lo hice porque entiendo que él necesita el auto para moverse, incluso hasta para buscar a sus hijas", comenzó. "Si empieza a molestar con el permiso no solo se lo voy a sacar, también le prohíbo las salidas del país a él hasta que pague la deuda", advirtió.

Un conflicto interminable

Fernández y Defederico nunca lograron tener un buen vínculo luego de su separación. En los últimos años han protagonizado peleas mediáticas por sus nuevas parejas, la cuota alimentaria de las nenas y la casa que compartían, entre otras cosas. Pero el desencadenante de su último enfrentamiento fue el viaje que Cinthia hizo a Punta Cana con Charis, Bella y Francesca, quien pasó gran parte de sus vacaciones internada.

"No sabía que estaban fuera del país y le pedí a Cinthia que me desbloqueara de su celular para que me contara qué pasaba. Y yo hasta dije: ‘Seguramente, si esto es algo grave, voy a tener que viajar. Voy a viajar. Y nos va a hacer bien, porque vamos a estar en un momento feo, lamentablemente, pero como familia", relató Defederico en diálogo con Ventura y señaló que los viajes de Fernández siempre coinciden con su cumpleaños y con el Día del padre.

"El miércoles, cuando ella se vuelve a descomponer a la noche, yo le dije: ‘Cinthia, pasame la ubicación que ahora sí, voy a ir’. Y lo primero que me dijo fue: ‘Yo acá dentro de la habitación no te quiero’. En esos momentos, podemos tener millones de diferencias, pero lo importante era la nena. Más allá de la situación que ella estaba pasando allá, dejá un poco el odio, el rencor o lo que tengas para que Fran esté con el papá y con la mamá. Después, solucionaremos como podamos nuestros temas con abogados o como sea", agregó.

Una vez que Cinthia regresó al país, pidió revocar el régimen de visitas de Defederico y las tres menores. "Ella decidió que yo no las vea. Para ella mi palabra no tiene valor. Ella hace lo que quiere. Ahora, yo, para irme tres días a Villa Gesell, tengo que firmar un acuerdo. Y ella se va del país, no avisa, maneja una impunidad total. Y pone a las nenas delante", sumó Matías. Y concluyó: "Usa a mis hijas de rehén. Las usa de escudo, de todo. Hace cualquier cosa y siempre la culpa es mía. Si pasaba esto al revés, era tema nacional… No hay límite, se hace lo que ella quiere".

