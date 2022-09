Jonathan Morel, de Revolución Federal. Foto: NA.

El líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, afirmó que los audios incorporados a la causa por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, "están fuera de contexto" y consideró que el intento de magnicidio "es una completa locura".

"Los audios (aportados por la Agencia Federal de Inteligencia -AFI-) son recortes de charlas muy largas y están fuera de contexto", sostuvo el hombre que fundó una agrupación a la que estaba ligada Brenda Uliarte, detenida por el ataque contra la titular del Senado.

En diálogo con El Exprimidor, el programa que conduce Ari Paluch en Radio Colonia, Morel señaló que "una cosa es tirar un comentario, un pensamiento, y otra estar de acuerdo con la violencia, avalarla y promoverla, es algo muy distinto".

Además, se desligó del intento de magnicidio llevado adelante por Fernando Sabag Montiel: "El atentado a Cristina me parece una completa locura".

"Que una persona en vez de estar estudiando y pensando en el futuro esté planeando matar a otra persona es una locura", agregó.

El origen de Revolución Federal

Al ser consultado sobre la organización Revolución Federal, su fundador contó su origen: "Hace unos meses sentí que mi situación económica no daba para más y, como no me quiero ir del país, salí a la calle para manifestarme y ver si somos muchos los que queremos que esto cambie o no".

"Yo no tiré ninguna antorcha, pero sí es verdad que cuando yo organizaba marchas iba gente muy enojada. Revolución Federal nació para romper la lógica del blanco o negro, (el ex presidente Mauricio) Macri o Cristina, (el referente libertario Javier) Milei o los radicales, y yo creo que hay que escuchar de todos lados", comentó.

En esa línea remarcó que "hay que pensar otro modelo de país, y lo tiene que hacer la gente, porque los políticos no lo están haciendo, no les interesa, necesitan a la gente dividida". "Los políticos tienen que pensar más en la gente; a los argentinos los convencen con muy poco porque se ve que la dignidad acá es bastante barata", añadió.

Por otra parte, el fundador de Revolución Federal se refirió también a su relación con la familia del empresario Nicolás Caputo, ya que recibió dinero por la supuesta realización de unos trabajos de carpintería.

"Mi vinculación con la familia Caputo es algo que se está tratando de imponer desde los medios, pero no hay nada más alejado de la realidad. Los primeros que levantaron la noticia fueron de El Destape y nunca me consultaron nada; sólo me llamaron para pedirme la factura y no les importaba si estaba el nombre de Caputo o no", concluyó.

