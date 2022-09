Detención de Martín del Río. Foto: Télam.

Salieron a la luz nuevos audios del acusado de doble parricidio en Vicente López. Son mensajes de audio de WhatsApp que Martín del Río le envió la empleada cuando esta le avisó había encontrado los cadáveres de sus padres. La forma en la que responde el hombre llamó la atención.

Se trata de una seguidilla de mensajes de audio de WhatsApp que intercambian entre las 9.01 y las 9.26 del jueves 25 de agosto, cuando María Ninfa “Nina” Aquino, la empleada de la casa que estuvo detenida y luego fue liberada por el caso, le cuenta al ahora detenido Martín Del Río que acababa de encontrar muertos a sus padres José Enrique Del Río (74) y María Mercedes Alonso (72).

Audios: fuente Infobae.

La transcripción de los mensajes de audio

-9.01 (antena de Camino Bancalari y Uruguay, Tigre):

“Nina” Aquino (NA): “Martín… Martín, soy Nina, apurate corré para acá. Tus padres están muertos en el garaje en el auto. Dale Martín por favor apurate, yo estoy afuera, no entro más a la casa”.

Martín Del Río (MDR): “Hola Nina… ¿Qué pasó?. No te entiendo, me hablás tan rápido que no te entendí. ¿Qué pasó?”.

-9.03:

NA: “Apurate Martín por favor, tus padres están muertos en el garaje, los dos en el auto. ¡Dale Martín que me estoy muriendo yo también! Salí afuera. ¡Por favor Martín, vení!”.

-9.04: Luego de este primer intercambio de audios, en este horario se produjo la llamada que Del Río hizo a la línea de emergencias policiales 911, donde, con tranquilidad, dijo: “Sí ¿cómo estás? Mirá… La mucama de mis padres me está diciendo que hay un problema en la casa de ellos. Que mis padres están muertos en el garaje, dice. Recién me acaba de llamar”.

-9.04 (Tras el llamado al 911, envía otro audio de WhatsApp):

MDR: Nina, ahí llamé a la policía, ahí están yendo, yo estoy yendo a paso de hombre, pero bueno estoy yendo.

NA: Avisale a tu hermano, por favor Martín. ¿Puedo entrar de vuelta en la casa, Martín?. Si viene la policía, ¿entro?

-9.06:

MDR: No sé Nina qué decirte, la verdad, ahí me dijeron que están yendo. Sí… te van a decir ellos. Yo estoy yendo. Ahí le aviso a Diego.

-9.26 (Antena de Panamericana y Av. José de San Martín, Florida):

MDR: Nina, ya estoy por Melo y Panamericana. Es imposible subir pero bueno, acá voy en la cola.

- 9.51: Del Río llegó a la escena del crimen. Su celular es captado por la antena de telefonía que cubre la zona de Melo y Gaspar Campos, la esquina de la casa de sus padres.

Nuevos videos

Ahora investigan videos donde creen que, tras cometer el crimen, el imputado fue a un departamento de su suegro en el barrio porteño de Colegiales, para bañarse y descartar evidencia clave como el DVR con las imágenes de las cámaras de seguridad que el asesino robó en la escena del crimen.

Ahora, los fiscales y los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro están enfocados en obtener nuevas imágenes de cámaras de la Policía de la Ciudad o privadas que esclarezcan qué hizo Del Río (47) en el lapso de 16 minutos que se lo ve salir del departamento de la calle Virrey Arredondo 2465 de Capital Federal con una bolsa de tela con algo pesado y regresar con la misma vacía, en lo que creen que fue una maniobra de descarte de elementos clave como pueden ser el mencionado DVR y el arma homicida.

