Un violento hecho tuvo lugar en Saavedra. Dos delincuentes interceptaron a un hombre cuando llegaba a su domicilio, donde lo amenazaron con degollarlo frente a su hija y sus tres nietas trillizas, para luego robarle su auto.

Las imágenes pertenecen al lunes por la noche en la calle Ramallo al 3200, en el mencionado barrio del norte de la Capital Federal, donde la víctima abría la puerta de su domicilio acompañado de su hija y sus tres nietas de 4 años.

En ese contexto, dos personas lo abordaron sorpresivamente por la espalda, le pusieron un arma blanca sobre su cuello y luego le arrebataron las llaves de su auto Nissan Versa, aclararon las fuentes.

A su vez, los ladrones también le robaron a la familia un celular y una Tablet para finalmente escapar a toda velocidad.

Investigación judicial y la palabra de un testigo

La violenta secuencia fue captada por las cámaras de seguridad de la zona, en las cuales se advirtió que los delincuentes amenazaron con degollar al hombre en frente de su familia hasta el momento en el que se pone en marcha el vehículo siniestrado.

“Las nenas estaban tratando de entender lo que había pasado. Estaban preocupadas porque vieron cómo lo agarraron al abuelo”, expresó un testigo del hecho en diálogo con el canal de noticias TN, a la vez que opinó que le pareció “llamativo” que al momento del hecho no hubiese personal policial en las garitas de seguridad del barrio.

La investigación está cargo de la fiscalía del circuito Saavedra-Núñez, a cargo de José María Campagnoli.

