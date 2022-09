La policía en las afueras del canal.

América TV debió desalojar uno de sus edificios por una amenaza de bomba. La policía debió controlar durante más de una hora las instalaciones, hasta que finalmente determinó que la denuncia había sido falsa.

El hecho ocurrió minutos antes de las 15 cuando un llamado al 911 de una mujer que refirió que un hombre llamado Ezequiel la acosaba y le dijo que pondría una bomba "en canal 2".

Your browser does not support the video element.

Efectivos de la comisaría 14B se acercaron al edificio situado en Gorriti 5552 del barrio de Palermo y, tras cortar la cuadra, desalojaron a las personas que estaban trabajando.

Personal del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad estaba recorriendo el lugar para verificar si había algún artefacto sospechoso, aunque pasadas las 16.45 permitieron a los empleados regresar a las instalaciones tras comprobar que no existía ningún artefacto explosivo.

Noticias relacionadas