Debut de Mauro Icardi en Turquía. Foto: Twitter @TNTSportsAR.

Mauro Icardi tuvo su esperado debut en Turquía que terminó en victoria de su equipo, el Galatasaray. Fue 2 a 1 ante Konyaspor de local y con este resultado, llegó a la punta de la liga turca.

Icardi, con el número "99" en la espalda, hizo su ingreso a los 17 minutos del segundo tiempo, en lugar del francés Bafetimbi Gomis, y recibió una ovación de los hinchas locales.

El exatacante del seleccionado argentino fue clave en el segundo gol de su equipo cuando forzó el error del costarricense Francisco Calvo, en el gol en contra, para el 2-1 final. Además, recibió la tarjeta amarilla en el cierre del encuentro.

Video: beIN Sports

Icardi fue cedido a Galatasaray por PSG, de Francia, hasta el final de la temporada, porque el entrenador francés Christophe Galtier no lo iba a tener en cuenta.

Llegada a la cima

Con esta victoria, Galatasaray alcanzó los 16 puntos y destronó a Konyaspor (14) de la primera posición.

Los goles del nuevo equipo de Icardi fueron marcados por el portugués Sergio Oliveira (PT 1m) y Calvo (ST 37m), en contra. El albanés Endri Cekici (PT 15m) señaló el empate transitorio para la visita en el Nef Stadium de Estambul.

Konyaspor finalizó con diez jugadores por la expulsión del arquero bosnio Ibrahim Sehic (ST 44m).

Por su parte, Kayserispor goleó como visitante a Hatayspor, que ocupa la última posición, por 4 a 0 y trepó al sexto puesto.

