Mahsa Amini, joven iraní fallecida. Foto: CNN.

Conmoción en el mundo por la muerte de una joven iraní. Mahsa Amini de 22 años, murió en un hospital de Teherán tras haber sido detenida esta semana por la policía de moralidad por no usar correctamente el velo.

La joven estaba de visita en la capital con su familia cuando fue detenida el martes por esa unidad especial de la policía, encargada de hacer cumplir las estrictas reglas de indumentaria impuestas a las mujeres iraníes.

La policía de Teherán dijo el jueves en un comunicado que Amini había sido detenida junto con otras mujeres para recibir "explicaciones e instrucciones" sobre el código de vestimenta.

Do you really want to know how Iranian morality police killed Mahsa Amini 22 year old woman? Watch this video and do not allow anyone to normalize compulsory hijab and morality police.



The Handmaid's Tale by @MargaretAtwood is not a fiction for us Iranian women. It’s a reality. pic.twitter.com/qRcY0KsnDk