Yevgeny Prigozhin, el líder del Grupo Wagner. Foto: Twitter @nigroeneveld.

Este jueves, medios internacionales difundieron un video en el cual se observa a Yevgeny Prigozhin, líder del Grupo Wagner, diciéndoles unas polémicas palabras a los prisiones que se reclutan para compensar las bajas sufridas en la invasión a Ucrania. En su breve discurso, el seguidor de Vladimir Putin les ofrece la libertad a cambio de prestar sus servicios, pero hay ciertas condiciones.

"Pensando en el futuro, después de seis meses, se van a casa después de haber recibido un indulto. Los que quieran quedarse con nosotros, quédense con nosotros. Por lo tanto, no hay opciones de regresar a prisión. A los que lleguen y digan 'no estoy donde debo estar', los tildaremos de 'desertores' y los fusilaremos en un pelotón de fusilamiento", son las palabras que dice Prigozhin al grupo de prisioneros.

Your browser does not support the video element.

El discurso de Yevgeny Prigozhin. Créditos: Twitter.

Las primeras denuncias sobre el reclutamiento de reclusos para compensar las múltiples bajas del ejército ruso se conocieron en julio, con el Grupo Wagner como patrocinador de los mercenarios.

Según el portal de noticias BBC, encargado de verificar el material audiovisual, aún no se sabe quién filmó el video, tampoco cuándo ocurrió ni cómo fue publicado. Sin embargo, el medio geolocalizó el material en una cárcel de la república de Mari-El, en Rusia central.

Por su parte, el líder Yevgeny Prigozhin no negó ni apoyó su conexión con el video, pero se manifestó a través de sus redes sociales después de que se volviera viral la grabación. 'El Chef de Putín', como también es conocido Prigozhin, declaró que él "soñaría" con unirse al Grupo Wagner, en caso de ser prisionero para "pagar la deuda con la Madre Patria".

Más de 400 tumbas en Izium, Ucrania

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, señaló que el sitio era una muestra de la "ocupación rusa". El lugar que, según la policía tiene 445 tumbas, fue descubierto cerca de Izium, tras la rápida contraofensiva de las fuerzas ucranianas que liberó la ciudad noroccidental y otras zonas de la región de Járkov.

Noticias relacionadas