Pocas profesiones son más entregadas que la de ser docente, la vocación para ejercerla debe ser total. La aventura y el desafío de ayudar a los más jóvenes a encontrar su camino y de transmitirles la pasión, valores y enseñanzas para el futuro no es para cualquiera. Hoy, 17 de septiembre se celebra a los profesores en su vida en homenaje a José Manuel Estrada. ¿Quién fue?

Si bien es considerado uno de los mejores oradores que tuvo la Argentina, su vínculo con la educación y la docencia marcarían su destino y sería el motivo por el cual se le rinde homenaje en esta fecha. Sus inicios académicos y como un curso sobre Historia argentina cambiaría su vida.

José Manuel Estrada nació el 13 de julio de 1842, hijo de don José Manuel de Estrada y Barquín y de doña Rosa Perichón y Liniers. Quedó huérfano siendo muy niño por lo que fue criado por su abuela Carmen, hija del héroe de las Invasiones Inglesas.

Su primer maestro fue Manuel Pintos y se dedicó a estudiar filosofía teología, religión y humanidades en el Colegio de San Francisco que resultaría clave para forjar su fe católica. Tiempo después sería diputado nacional por la Unión Católica, defendiendo sus dogmas en distintos ámbitos.

La casa que le perteneció a Liniers y donde pasó sus primeros años.

Pasión por la historia

Su primer acercamiento con la historia fue de adolescente, a los 16 años publicó Al descubrimiento de América que le valió un premio del Liceo Literario de Buenos Aires. Tiempo después se dedicó al periodismo donde escribía artículos para Guirnalda de contenido histórico.

Para 1865, publica Ensayo histórico sobre la revolución de los comuneros del Paraguay en el siglo XVIII, su primera obra histórica y un año después comienza su vida en la docencia.

Estrada fue convocado para dictar un curso de Historia argentina en la Escuela Normal de Profesores, era toda una novedad que se enseñara esta materia en el país. Para esto diseñó un curso de 30 lecciones en dos conferencias públicas por la noche, dos veces por semana. El resultado fue un éxito: comenzó a llamar la atención de varios notables vecinos que se vieron interesados en una nueva modalidad.

Antigua foto del Colegio Nacional de Buenos Aires. Foto: Archivo General de la Nación.

Por su éxito, para 1868 publicó el libro lecciones de Historia argentina que hablaba desde la conquista hasta el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Domingo Sarmiento se interesó por su metodología de enseñanza y lo nombró titular de la cátedra de Instrucción Cívica en el Colegio Nacional de Buenos Aires y Emilio Castro, gobernador de la Provincia, lo designó jefe del Departamento de Escuelas.

Estrada fue un revolucionario para el desarrollo de los docentes y profesores. En esa época no había títulos y no se los evaluaba, por lo que organizó conferencias y cursos para que estos se desarrollen y hasta propuso remover a quienes no dieran la talla con su trabajo y/o faltaran mucho.

En 1871 se inició en la política, siendo parte de la Convención Provincial Constituyente que se encargó de redactar y sancionar la Constitución Provincial de 1874. En 1873 fue diputado provincial y fundó el diario El Argentino que publicó varios de sus estudios históricos.

Camino en la docencia

En 1874 fue nombrado jefe de la Dirección General de Escuelas Normales, y en 1875 tomó la cátedra de Derecho constitucional y administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a pesar de no contar con un título. Un año después se lo desginó como rector del Colegio Nacional de Buenos Aires.

Como rector del Buenos Aires agregó materias de Historia argentina para despertar un sentimiento de orgullo nacional y patriota en los alumnos, impulsó aumentos de salario para los profesores ya que decía que "la vocación del profesor no se confunde con la del mártir, ni con la del penitente".

Tumba de Estrada. Foto: Wikipedia.

Para finales del siglo XIX, su salud comenzó a deteriorarse y aceptó el puesto como ministro plenipotenciario en Paraguay esperanzado que el clima lograra mejorar su salud. No lo consiguió y falleció el 17 de septiembre de 1894.

Sus restos descansan en la Recoleta y en su homenaje cada 17 de septiembre se celebra el día del profesor. Sobre la profesión de su vida, dijo:

"Ha sido para mí la enseñanza un altísimo ministerio social, a cuyo desempeño he sacrificado el brillo de la vida y las solicitudes de la fortuna: el tiempo, el reposo, la salud, y en momentos amargos, mi paz y la alegría de mi familia".

Por Yasmin Ali

*Tw: @Yas_Friends

