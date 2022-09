Deana Martin, la cantante hija de Dean Martin, compartió la triste noticia en redes sociales: “Nuestros corazones lloran la pérdida del querido Henry Silva, uno de los más agradables, amables y talentosos hombres a los que tuve el placer de contar entre mis amigos. Él era el último con vida de las estrellas originales de “La gran estafa". Te amamos Henry, y te extrañaremos” escribió.

Our hearts are broken at the loss of our dear friend Henry Silva, one of the nicest, kindest and most talented men I've had the pleasure of calling my friend. He was the last surviving star of the original Oceans 11 Movie. We love you Henry, you will be missed 🥲 pic.twitter.com/sFOFqRVuU7