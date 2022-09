Fantasma de la Ópera en Broadway. Foto: Prensa.

El musical "El Fantasma de la Ópera", el espectáculo de mayor duración en la historia de Broadway, con 35 años sobre ese escenario, bajará el telón en febrero próximo ya que no logró escapar a la crisis teatral pospandemia que afecta a la actividad en Broadway.



Se informó que los espectáculos teatrales tienen muchas dificultades para atraer al público tras el coronavirus y, en ese contexto, la obra más exitosa del rey de los musicales, Andrew Lloyd Webber, ofrecerá su última función el sábado 18 de febrero de 2023.

Your browser does not support the video element.



El teatro Harold Prince aún no ha puesto a la venta de entradas para las cuatro últimas semanas del musical que supera las 13.500 representaciones, más que ningún otro en la historia de Broadway.

La historia de un ícono de Broadway



"El Fantasma de la Ópera" se estrenó en 1988 y solo suspendió funciones durante la pandemia, pero el regreso a la actividad no fue igual que antes y sus productores indicaron que se trata de "un espectáculo muy caro que no es rentable con la sala a medio llenar", dijeron sus productores



Pese a este cierre neoyorquino donde en términos de taquilla ocupa el podio local por detrás de "El Rey León" y "Wicked" (ambas aún en cartel), la puesta representada en más de 40 países prevé una versión china y otra adaptación en español que involucra como productor al actor Antonio Banderas.

Noticias relacionadas