Día del Trabajador: violentos incidentes y feroz represión en París

La celebración del Día del Trabajador derivó en serios incidentes en París cuando al menos 1.200 anarquistas que encabezaron la manifestación se enfrentaron a la policía en el boulevard de l’ hopital, cruzando el río Sena.

Con armas caseras y bombas molotovs, lanzaron piedras y explosivos al lado del restaurante McDonald's, al cual incendiaron.

El restaurante fue destruido. Otro restaurante fue atacado y terminó en llamas al igual que una agencia Renault. Un auto fue volcado y terminó en llamas.

Los manifestantes también han atacado a la prensa y especialmente a los fotógrafos para impedir que sean reconocidos.

También rompieron los carteles de publicidad al grito de "rompamos el orden burgués".

La policía reprime en estas horas con gases lacrimógenos tras haber llegado luego del ataque al restaurante. Violencia extrema.

(Fotos: Reuters)