¿Cuál es la mejor manera de llegar a un orgasmo vaginal?

La sexóloga Núria Jorba, una auténtica experta en la materia, responde con sus conocimientos sobre el mejor modo de llegar a un orgasmo vaginal.

Lo primero es saber si ¿existen orgasmos clitorianos y vaginales? La respuesta es negativa. La vagina no es una zona de alta sensibilidad y no está preparada para llegar a orgasmos. Si tuviera tanta sensibilidad el parto vaginal no sería posible y -en cambio- lo es.

El clítoris es el centro de la sensibilidad sexual de la mujer y el que constituye un equivalente femenino del pene debido a sus 8000 terminaciones nerviosas, es un órgano diseñado exclusivamente para el placer.

Así las cosas, según un informe de la sexóloga publicado en La Vanguardia,debemos reformular los conceptos de orgasmos clitorianos y vaginales y debemos cambiarlos por orgasmos directos e indirectos. Los directos son los que consiguen la mayoría de las mujeres estimulándose directamente el clítoris (puede ser con masturbación, con sexo oral pero también durante el coito con la fricción de éste, por eso para muchas mujeres su postura favorita es la de ponerse encima, la postura que permite rozar con mayor facilidad el clítoris).

Pero hay una cosa que sí que es cierta: hay un 20-30% de mujeres, de acuerdo a lo dicho por Helen Kaplan -un referente en la sexología actual- que tienen orgasmos indirectos, a través del punto G, una forma indirecta de estimular internamente el clítoris.

Para comprender mejor debemos conocer bien la anatomía de este órgano. La imagen que vemos a continuación nos muestra toda la parte interna e invisible del clítoris, una información importante para conocer nuestro cuerpo o el cuerpo de nuestra pareja. Visualmente podemos ver el glande del clítoris y su capuchón, pero el resto del cuerpo está escondido. Éste tiene unas ramificaciones, los cuerpos cavernosos que al moverse pueden producir el orgasmo.

En estos tiempos todavía hay mucho desconocimiento y mucha presión sexual hacia las mujeres creyendo que deben tener orgasmos solo con la penetración. Ya des de los años setenta se está luchando contra esta presión, escritoras como Anne Koedt hablaban sobre este mito, ella lo hizo con un texto, El mito del orgasmo vaginal (1968).

La pornografía sigue condicionando la sexualidad, sigue mostrando como mujeres solo con el coito y sin más estimulación extra tienen orgasmos explosivos. Lo más interesante es conocer el cuerpo de una misma, descubrir su potencial, ser sinceras con el propio placer y sobretodo hablar con la pareja sexual sobre los gustos y necesidades para lograr ese maravilloso orgasmo, sea como sea la forma de conseguirlo.