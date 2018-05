Matar y morir: las dos caras de la inseguridad que se vive en nuestro país

Un joven que era sindicado como narcotraficante y el autor del ataque a tiros contra a un policía local en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, fue muerto por la Policía luego de que asesinara a un automovilista al que le robó la camioneta en la que circulaba.

El delincuente muerto fue identificado como Bruno Sosa, quien había sido apresado por narcotráfico y liberado apenas 20 días antes, indicaron fuentes policiales.

Your browser does not support the video element.

Sosa era buscado desde anoche, cuando atacó a tiros un móvil policial e hirió de tres disparos al oficial de la Policía Local de Lomas de Zamora Hernán Ortiz.