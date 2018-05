“Poloc”, el cóndor Andino que volvió a volar tras ser envenenado

“Poloc", un cóndor andino adulto que fue rescatado en enero de este año en Luján, fue liberado en las Sierras de San Luis. El ave volvió a desplegar sus alas en el cordón serrano de San Francisco del Monte de Oro, su hábitat natural. El lugar elegido fue el ex campamento de Vialidad Provincial que se encuentra por ruta 9, camino al cerro El Amago.

Antes de ser liberado, integrantes de las comunidades huarpe y ranquel realizaron una ceremonia ancestral, para darle la bienvenida al ave a su hogar, y elevaron una plegaria por la armónica convivencia con todas las formas de vida. Además el director del Programa Conservación Cóndor Andino y presidente de la Fundación BioAndina Argentina, Luis Jacome, explicó cuáles fueron las circunstancias en que fue encontrado "Poloc".

El nombre del cóndor, que en lengua huarpe significa "fuerza", es lo que necesitó este animal para poder sobrevivir. Estuvo en rehabilitación durante cuatro meses.

Jacome contó que "Poloc" es un macho que fue encontrado con un grave cuadro de envenenamiento, sin poder volar. Fue hallado al pie de uno de los cerros del Parque Provincial Las Higueritas por vecinos de la zona quienes dieron aviso a los guardaparques para que lo rescataran.

En cuestión de horas se activó el sistema de rescate del cual es parte Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción de la Provincia de San Luis, quienes lo trasladaron primero al Centro de Conservación de Vida Silvestre en La Florida para recibir los primeros auxilios. Una vez que fue estabilizado fue llevado al Ecoparque de Buenos Aires de la Fundación, para recibir el tratamiento que le salvó la vida.

"El cóndor, no sabemos en qué circunstancias, se intoxicó con un veneno que pudo haber ingerido cuando comió algún animal muerto, que fue rociado con la sustancia. Esto es muy peligroso, porque no sólo afecta a los animales que tienen contacto con él, sino que puede ocasionar la muerte de las personas que manipulan agrotóxicos o cualquiera que se acerque a ese animal muerto", dijo.

Jacome señaló que el trabajo de concientización comienza con los chicos y adolescentes. Por eso durante estos días realizó talleres en varias escuelas San Luis, para que los estudiantes sepan cómo actuar cuando encuentren algún cóndor herido.