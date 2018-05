Melconian crítico con política económica del Gobierno: "Las buenas ondas no alcanzan"

El economista y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, lanzó duras críticas contra la política económica del gobierno nacional. Advirtió que “las buenas ondas no alcanzan para gobernar”, que hay que “rogar” para que la inflación no llegue al 25 por ciento este año y que el titular del Banco Central “emitió más moneda que los anteriores” durante la etapa del kirchnerismo.

Melconian participó en una conferencia del evento A Todo Trigo, donde disparó contra medidas tomadas por el Ejecutivo nacional. "Boludeaste dos años con las buenas ondas y ahora vas recoger inflación y nivel de actividad en la previa de la elección. Fíjense lo que vale no tener nada enfrente. Las buenas ondas no alcanzan para gobernar”, comentó.

"Es normal que la gente se pregunte '¿Qué pasó acá?, ¿Qué pasó que en una semana esto se derrumbó?' Es esa la sensación. (…) '¿Tan atado con alambre estaba esto?'", indicó al tiempo que añadió: "Yo no hablo con el diario del lunes; esto era insostenible".

El economista también criticó la política llevada a cabo por el kirchnerismo, ya que a su entender “se encargó de subir muchísimo la presión fiscal”. “Tuvo más plata como nunca en la historia argentina. Y se encargó de hacer este desbande con el gasto público que la clase política argentina, no Macri, va a tener que bajar. Y Macri va a tener que ser el conductor. Como no lo ha hecho, lo va a tener que hacer el Fondo Monetario", agregó.

Sobre la meta inflacionaria prevista en 15 por ciento, según expresó la cartera económica de Cambiemos, opinó: "La meta del 15 por ciento de inflación murió el día de su nacimiento. Roguemos que a fin de año vuelva a ser del 25".

"No pasa nada en el mundo. No es el mundo el justificativo de lo que está ocurriendo en el país. Hasta en el marketing están fallando. Esto no es un conflicto internacional, hay que recuperar la credibilidad", expresó al tiempo que apuntó: "No sigan hablando del milagro de dos años seguidos con balance positivo porque miren que en el segundo semestre, con el FMI, vamos a comer pechuguita y puré de calabaza".

Además, el ex presidente del Banco Nación dedicó palabras duras contra funcionarios nacionales al decir que “los dos CEOs que están abajo del jefe de Gabinete (Marcos Peña) inventaron dos planillas Excel que en nuestro estudio las preparó un junior practicando”. Consistía en que, si el PBI crece 3 por año, la inflación llega a un dígito en 2020, el tipo de cambio real es constante, el déficit baja según la meta, los impuestos cumplen la reforma tributaria, el costo del endeudamiento es declinante, entonces Antonia, algún día, va a ver que el déficit va a cero. Vergonzoso. Esa planilla murió y ahora la va hacer el fondo", resaltó.

"El Banco Central termina, si se mira a (Mercedes) Marcó Del Pont, (Juan Carlos) Fábrega, (Alejandro) Vanoli, (Federico) Sturzenegger, emitiendo más moneda que los anteriores. No porque los anteriores sean mejor que éste, sino porque al final por algún lado sale el déficit fiscal, que debe dejar de ser patrimonio de la ortodoxia en la Argentina, acorde con ponerle a la clase política pantalones largos. No hay misterio acá".

Con respecto al nivel de endeudamiento, Melconian explicó: "Hubo tres diferentes en 2016/17; tres 30 mil millones por año insostenibles: uno por el desbalance interno entre ahorristas y turistas; un segundo por el desfasaje entre gasto público y la recaudación y un tercero que es la absorción vía Lebac que hace un capricho del presidente del Banco Central".

"El mensaje político a favor de Lagarde es protocolar. Lo que opina el fondo del país está en un paper (sic) de diciembre de 2017: necesita recalibrar el programa macro e ir a reformas estructurales", finalizó.