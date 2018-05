Niños enfermos de cáncer sin ayuda del Gobierno

En plena crisis social por la complicada situación económica, el Gobierno de Mauricio Macri anunció que deja de ayudar a las familias de niños enfermos que están internados en Buenos Aires. Los familiares que llegan desde el interior deben alojarse en hoteles; un gasto que a partir de ahora no afrontará el Estado.



La mayoría de los niños internados, cuyas familias están en esta dolorosa situación, sufren de cáncer o deben recibir trasplantes.



Canal 26 habló con Natalia una daminficada por la medida. La mujer está en Capital Federal para acompañar a su pequeño hijo al que le deben hacer una reconstrucción de columna en el Hospital Garrahan.



"Cuando vinimos a renovar el hotel (en donde están hospedados), en el Ministerio de desarrollo Social del Gobierno se nos dijo que esta es la última semana", aseguró.

"Ustedes tienen que pedir ayuda a su provincia porque el tratamiento es muy largo y el Gobierno ya no paga los hoteles desde octubre", continuó la mujer.



La situación de centenares de familias del interior del país es idéntica a la de Natalia y su hijo. "Si no reciben ayuda, se van a tener que ir a su provincia", se les informó desde ámbitos de Gobierno.

"Yo tengo alojamiento hasta hoy y no tengo dónde ir", culminó relatando Natalia ante las cámaras de Canal 26.