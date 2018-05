Se casaron Guido Süller y Tomasito en medio de un escándalo en la boda

Llegó el día tan esperado, Guido Süller y Tomasito concretaron ante la justicia su historia de amor al dar el sí en el registro civil de Escobar, junto a sus padrinos Chiche Gelblung y Pía Shaw.

Al mejor estilo ZAP, pero en la vida real, el escándalo estuvo presente en la boda. Un joven irrumpió para intentar suspender la unión del amor: “Quiero impedir esta boda. ¿Sabés quién soy? Sebastián Capovila. Yo tengo un montón de cosas para mostrar. Tengo pruebas, fotos en bolas, le vengo a hacer un favor a Guido porque lo quiero y lo aprecio”, gritó el hombre antes de ser advertido por la jueza de paz.



Tras el exabrupto, Guido y Marcos Loyola (Tomasito) pudieron formalizar la unión y casarse felizmente.