Ídolos de látex del Mundial: furor por las máscaras de Messi, Maradona, Cristiano y Pelé

(Fotos Reuters)

El Mundial es el evento del año y el merchandising no se hizo esperar. Una compañía mexicana tomó la iniciativa y fabricó máscaras de los ídolos del fútbol de todos los tiempos.



Así, los rostros de Messi, Ronaldo, Neymar, Zidane, Pelé o Maradona, también viajan en este 2018.



Diego Esponda, ejecutivo de Grupo Rev y uno de los responsables de la creación y producción de las máscaras en México reveló: "Hay mucha gente que nos ha venido a preguntar por las máscaras porque se están yendo al Mundial".



El ejecutivo confesó que debieron hacer su propia "eliminatoria" entre unos 20 candidatos a ser inmortalizados en hule y seleccionaron aquellos que resultaron más reconocibles y populares.



"(Lionel) Messi y (Cristiano) Ronaldo son los más pedidos y en México el Chicharito (Javier Hernández) que se pide muy bien", agregó Esponda.



El costo de las máscaras ronda los 13 dólares y ya son furor en el año del Mundial. No será extraño verlas en los estadios rusos seleccionados para el evento deportivo.

Según relató Esponda, el proceso de fabricación fue prácticamente artesanal, desde el diseño de las esculturas, primero en plastilina y luego en yeso, pasando por la pintura y los retoques.

"La maquinaria implicada dentro del proceso es muy poca, diría que menos del 15%", destacó el fabricante.

Video: Gentileza Gala TV Morelos