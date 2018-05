Jorge Asís: "El mercado, un grupo de atorrantes, le hizo 8 o 9 mil palos a Macri"

"Estos muchachos pasan muy rápidamente, con unos altibajos notables, de estar bajoneados a la euforia... El Presidente estaba bajoneado, muy enojado con algunos empresarios, frustrado, pero ahora dicen que ahora retomó en control... ¿Y que hizo durante dos años y medio?", se preguntó durante una entrevista televisiva en A24, Jorge Asís.

"Los empresarios no respetan tanto a Macri. Lo conocen...", aseguró.

"Marcos Peña les dijo a todos 'hay que salir a defender al gobierno' y a mí alguien que estaba ahí me dijo '¿Pero cómo es este negocio, cuando todo andaba bien solo podía hablar Marcos Peña, y ahora que hay que salir a bancar nos llaman a todos'?"

"El gobierno tiene que reconocer un error político serio, no fue producido por el entusiasmo: han devaluado sus propios ministros".



"No creo que Macri cambie, intuyo que las palabras de Melconian tienen que haberlo afectado ("perdiste dos años y medio"), pero se puso el país de sombrero hermano, podemos suavizar todo, pero hay tasas de 40 y pico por ciento...", afirmó categóricamente Asís.



Luego agregó: "El mercado, que es un conjunto de atorrantes que conocen verdaderamente el negocio, la timba, qué se compra, qué se vende, te hicieron 8 o 9 mil palos, se te fueron las variables, la gente no te tiene confianza".



Finalmente, habló sobre el escenario político y electoral que se viene y aseguró: "No es que esté en juego las elecciones, pero Macri sabe que un gran sector, que es la capa media, es la más afectada, el afectó a la clase que lo apoya. Porque no le alcanza, tiene problemas, tiene que cambiar a los chicos de colegio, esto le falló, no sé si fue el gradualismo, debería haberle dado el control a alguien que supiera de economía".