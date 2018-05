"Unidos por amor", la nueva canción de Natalia Oreiro para el Mundial de Rusia

Se acerca el Mundial de Rusia y se presentó el segundo tema oficial "United by love" (Unidos por amor), interpretado por la cantante Natalia Oreiro.

La particularidad es que la uruguaya canta la canción en español, inglés y ruso, intercalado.

En el video clip se ve la silueta de Oreiro con varios bailarines, mientras la letra del tema se proyecta en el fondo, que va cambiando de color. La uruguaya es una estrella en Rusia gracias a la novela "Muñeca Brava".

Escuchala a continuación: