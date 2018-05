Boda Real: el beso entre Beckham y Elton John que hizo furor en las redes

El exjugador inglés David Beckham fue recibido de gran manera por parte del reconocido músico Elton John dentro dentro de la capilla San Jorge en Inglaterra durante el casamiento del principe de Inglaterra.

El video fue registrado por las cámaras de la capilla y muestra el momento en que el futbolista y el músico se saludan con un beso en la boca en la boda real del príncipe Harry y la actriz Meghan Markle.