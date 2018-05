El huracán María dejó más de 4.600 muertos tras su paso por Puerto Rico

Las consecuencias del paso del huracán María por Puerto Rico han sido devastadoras. El violento fenómeno natural dejó un verdadero reguero

de muerte y destrucción por cifras millonarias en cada lugar a los que azotó.

Aunque otras zonas se vieron destruidas, precisamente uno de los sitios más afectados por el huracán fue Puerto Rico, donde se produjo la casi total destrucción de gran parte de su infraestructura edilicia y dejó decenas y decenas de víctimas mortales.

Sin embargo, una investigación que cotejó datos recientes concluye que la cifra de muertos es muy superior a la cifra dad de manera oficial.

De acuerdo a un informe a cargo de la Universidad de Harvard, publicado hace poco en New England Journal of Medicine, el número de víctimas mortales superaría ampliamente a las 4.600, mientras que desde el gobierno se ha informado oficialmente de 64, lo cual significa unas 70 veces inferior.

De acuerdo con las conclusiones de los investigadores, desde que el huracán María golpeó la isla hasta los tres meses que pasaron con posterioridad, los fallecidos fueron en total 4.645. La demora para culminar de manera efectiva y fehaciente el registro se debió a los reiterados cortes de energía eléctrica, muchos de los cuales hasta fin del año pasado no habían sido resueltos, y a la devastación que provocó daños por unos 90.000 millones de dólares.

En cuanto a las causas de las muertes, se llegó a la conclusión de que por lo menos un tercio de las víctimas obedeció a la demora o la falta de atención médica, ya que hospitales y rutas también fueron seriamente dañados por el fenómeno natural que pasó por la isla caribeña con vientos de unos 250 kilómetros por hora.

Los especialistas que estudiaron el paso del huracán y sus dramáticas consecuencias hicieron encuestas en 3.299 viviendas, entre el 20 de septiembre y el 31 de diciembre, y concluyeron que la cifra de muertos era de 4.645, mucho mayor que la de 2016. De todos modos, los investigadores creen que, al no tener registro de personas que vivían solas y perdieron la vida como consecuencia de la tormenta, el número de fallecidos podría ser en realidad de 5.740.

"Nuestros resultados indican que el recuento oficial de muertes de 64 es una subestimación sustancial de la verdadera carga de la mortalidad que dejó el huracán María", informaron.

Así, resurgieron las duras críticas a los mecanismos oficiales de Puerto Rico para llevar correctamente la cuenta de la cantidad de muertos, además de la falta de transparencia a la hora de difundir la información; así como a la planificación para enfrentar futuros fenómenos de igual intensidad.

Es que a ocho meses del desastre natural que devastó literalmente al país, Puerto Rico sufre todavía las consecuencias, entre ellas una constante falta de agua y de servicios esenciales, que impidió la pronta recuperación de las vastas áreas destruidas.