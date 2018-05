El hijo de Nazarena Vélez : "Mi mamá no está bien"

Gonzalito Agostini, el hijo que Nazarena tuvo con el cantante tropical Daniel Agostini, se mostró preocupado por la salud mental de su mamá, y que se va a vivir con su papa por que hay que darle espacio para que ella se recupere, contó el chico de 18 años que sueña con ser una estrella del trap.

En los últimos días Nazarena fue vista en varios programas, entre ellos el de Moria Casán a donde le habló a un maniquí como si fuese Fabián Rodríguez, su marido muerto.

Luego se la pudo ver muy contenta en su participación en el programa del Pelado López.

Estas cuestiones no resueltas , hicieron que su hijo revelara que su mamá no está bien y que no tiene relación con el pequeño hijo Thiago, que tuvo con su esposo fallecido.

"Ella está mal y yo quiero que se recupere. Yo quiero que esté tranquila, feliz y se merece que todos le demos un espacio", "La decisión fue colectiva, la tomamos entre todos. Ella es una luchadora".