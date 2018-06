 Maroon 5 homenajea a las mujeres en su nuevo videoclip 

Maroon 5, no sólo ha subido a los primeros puestos de tendencias YouTube, donde ya acumula cerca de 9 millones de visualizaciones en apenas dos días, sino que además lo ha hecho cediendo el protagonismo a 26 mujeres que cobran especial relevancia en plena era #MeToo.

La canción “Girls Like Yoy” ft. Cardi B, tiene la colaboración especial de la rapera talentosa que tiene una portentosa voz, mucha marcha y un carisma que arrasa.

Lo que más resalta del video es la participación de varias artistas y deportistas reconocidas que acompañan al vocalista Adam Levine.

Entre las participantes, Camila Cabello, Gal Gadot, Millie Bobby Brown y Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez y Ashley Graham.

Ellas no son las únicas celebridades, ya que algunas cantantes, deportistas, actrices y presentadores se sumaron como protagonistas en la idea de la banda estadounidense.

Otra colaboración muy especial es la de Aly Raisman, gimnasta artística campeona en los Juegos Olímpicos que puso voz a las denuncias por abusos sexuales contra Larry Nassar, el que fuera médico del equipo olímpico norteamericano abusando de numerosas deportistas. Por cierto, luce una camiseta con el lema: "Cuenta siempre tu verdad".

En el videoclip aparecen otras celebs como Mary J. Blige, Rita Ora, Sarah Silverman, Franchesca Ramsey, Angy Rivera, Tiffany Haddish, Trace Lysette, Chloe Kim, Alex Morgan, Beanie Feldstein, Ilhan Omar o Danica Patrick.

El final no podía ser más emotivo junto a las mujeres más importantes en la vida del artista, su esposa Behati Prinsloo con la hija de ambos, Dusty Rose.

Adam Levine agradeció en redes sociales a las personas que participaron en este video: “Honrado de compartir esto con todos ustedes”, dijo.

Mirá el video: