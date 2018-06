Lali Espósito fue la artista invitada para abrir la entrega de los premios Martín Fierro 2018 y sorprendió con un show en la terraza del imponente hotel Alvear Icon.

Vestida con un enterito de vinilo negro con un solo hombro y el pelo recogido, la cantante interpretó sus hits Tu novia, Bésame y Una Na. El final de la presentación estuvo marcado por la lucha para la legalización del aborto, proyecto que se tratará el 13 de junio en Diputados.