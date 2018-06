Video viral: lucha "heroica" de un crustáceo para no ser cocinado causa conmoción

Una cigala que salvó su vida arrancándose una pinza para evitar caer en una olla de sopa hirviendo en un restaurante en China se ha convertido en un fenómeno viral, y en consecuencia el dueño ha decidido adoptarla.

Un video en Facebook ha generado gran impacto entre los usuarios. El hecho fue filmado por el dueño del restaurante de China, dónde ocurrió este episodio.

“Lo dejé vivir. Ya me lo llevé a casa y la tengo en un acuario”, declaró el hombre luego de ver la lucha de crustáceo por evitar ser cocido.

El crustáceo logró escapar de la olla donde se cocía otros alimentos, pero su tenaza quedó atrapada, por lo que tuvo que sacrificarla para continuar con vida. Como otros crustáceos, a la cigala le puede volver a crecer la pinza.