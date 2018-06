Dos muertos tras incendio en un departamento de San Telmo

Los integrantes de una pareja murieron al producirse un incendio en una vivienda situada en el barrio porteño de San Telmo.



El siniestro, cuyas causas por el momento no se habían establecido, se produjo en un departamento en propiedad horizontal situado en Carlos Calvo y Piedras, de esa turística zona de la Ciudad.



Según reportaron vecinos de la zona, como producto del fuego cedió el techo del departamento 11 del PH situado en Carlos Calvo 815, lo que causó graves heridas en un hombre y una mujer de unos 60 años.

El departamento que se incendió es el único ubicado en un primer piso, mientras que el resto se encuentra en la planta baja.



Mientras la mujer, que sufría una discapacidad para trasladarse, murió en el acto, el hombre fue llevado en grave estado al Hospital Argerich, en el vecino barrio de La Boca, donde también falleció a las pocas horas.



Efectivos de dos dotaciones de los Bomberos de la Ciudad lograron sofocar las llamas y los vecinos al departamento incendiado resultaron ilesos.



Según indicó un vecino, la mujer fallecida "estaba postrada por una enfermedad y se movilizaba con un andador".