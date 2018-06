Peligra el quórum del Congreso del PJ de este viernes

Varios de los gobernadores del justicialismo no participarían ni enviarían a sus congresales por lo que peligra el quórum del Congreso del PJ que había sido convocado para el próximo viernes 8 de junio.

El Congreso partidario se llevaría a cabo en el Estadio de Ferro y la información revela que varios gobernadores del justicialismo han decidido no participar ni enviar a congresales a la reunión.

Las 8 provincias que no participarán del encuentro son Tucumán, Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja, La Pampa, Córdoba, Salta y San Juan.

Esta decisión política de quienes conducen territorialmente cada partido justicialista provocaría que no haya la cantidad necesaria de congresales para poder llevarlo a cabo.