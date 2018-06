Hallaron muerta a Inés Zorreguieta, hermana de la reina Máxima de Holanda

Esta madrugada encontraron muerta a Inés Zorreguieta, la hermana de la reina Máxima de Holanda. La mujer de 32 años de edad fue hallada en su departamento del barrio porteño de Almagro.

"Confirmo que Inés Zorreguieta, hermana de la Reina Máxima de los Países Bajos, murió el miércoles por la noche. Se presume que se trató de un suicidio", dijo un vocero oficial del gobierno holandés. Se excusó de dar mayores detalles sobre el deceso.

El cuerpo de la joven fue encontrado en su propiedad de la calle Río de Janeiro al 200, en la Capital Federal. En las primeras horas del día agentes de la Policía trabajaron en el lugar de los hechos.

Zorreguieta, en febrero de 2016 fue designada como directora de Despacho y Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación.