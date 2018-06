Martín Bossi presentó el segundo video de la miniserie “La copa no se mancha” en la previa del Mundial de fútbol Rusia 2018 en su canal de YouTube y redes sociales.

En este segundo capítulo, luego de que Maradona robara la Copa del Mundo en la Federación Rusa, Messi y Ronaldo se agarran a las trompadas por un viejo conflicto.

"¿Sabés cómo grité el gol de Alemania en la final?", dispara el portugués, en alusión al decisivo partido que perdió la Selección frente a los bávaros en el Mundial de Brasil 2014.

A lo que Messi, furioso, contesta: "Uy... ¡Me calenté!", y termina volteando a Ronaldo con un fuerte zurdazo.