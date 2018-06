Mujica: "No me gusta un carajo el FMI"

José Mujica, ex presidente uruguayo, criticó duramente al Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de una visita a la provincia de La Rioja: “No me gusta un carajo”, aseguró.



“No me gusta un carajo el Fondo Monetario Nacional. En mi país logramos pagarle y agradecerle los servicios. Tampoco desafiarlo, pero más vale no tener que usarlo. No le echemos la culpa al FMI, es nuestra responsabilidad”, sentenció Mujica en una charla universitaria.



El exmandatario recibió la distinción honoris causa por parte de la Universidad Nacional de La Rioja y en ese marcó agregó: "No sé qué tiene que hacer la Argentina y es problema de los argentinos, lo que quiero decir es lo siguiente: ninguna institución internacional va a resolver los problemas de fondo que tenemos, eso depende de nosotros”.

"Tampoco podemos pelear con el mundo, el mundo es como es no como nos gusta; entonces tenemos que cuidar los recursos nuestros y ojalá que la Argentina pueda superar todo, se lo deseo de todo corazón. Yo no quiero que este gobierno sea un desastre, no soy hincha y tampoco estoy en contra, lo que pasa es que no quiero que los pueblos la pasen mal”, aseveró.



"Las decisiones económicas siempre la pagan los más débiles de la sociedad, ese (el FMI) es un instrumento que no se debe usar, porque no se jode a los gobiernos, se jode a los pueblos que están en problemas”, concluyó.