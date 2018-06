Mirtha Legrand: "Si yo fuera Gobierno sacaría a Aranguren, le hizo mucho daño al país"

Mirtha Legrand se mostró nuevamente muy crítica contra el Gobierno de Mauricio Macri y habló otra vez sobre la situación del país en su programa. En esta oportunidad, el elegido como centro de sus críticas y reclamos fue el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

"Si yo fuera Gobierno, sacaría a Aranguren", dijo la diva de la TV en su programa.

"Le hizo mucho daño al país. Los aumentos de las tarifas deberían haber sido graduales". Y también comentó qué cualidad tendría que tener un hipotético reemplazante: "Debería ser más considerado".

Mirtha también se mostró muy crítica sobreel acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 50.000 millones en 36 meses. "No entiendo lo del FMI. Es muy complejo. ¡Qué barbaridad, qué suma!".