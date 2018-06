La Plata: cayó "La Reina de la Pepa" con más de 3.600 dosis de LSD

Una mujer dedicada a la comercialización de droga en locales bailables fue detenida por efectivos de la Policía Bonaerense en la localidad de Berisso, partido de La Plata, y en su poder se secuestraron más de 3.600 dosis de ácido lisérgico (LSD) y un teléfono celular.



El procedimiento fue llevado a cabo por el personal de la Delegación Drogas Ilícitas local, a raíz de una denuncia anónima recibida en la Central de Atención Telefónica de Emergencias 911, la cual indicaba que una mujer apodada "La Reina de la Pepa" vendía droga en boliches bailables de La Plata, Berisso y Ensenada.



Las tareas investigativas, que incluyeron vigilancia encubierta, seguimientos, tomas fotográficas y fílmicas, permitieron identificar a la "dealer", de 39 años, cuando se encontraba en la intersección de las calles 153 y 16 de la ciudad de Berisso y se le secuestraron 276 microdosis de LSD halladas entre sus ropas y un teléfono celular, por lo cual quedó detenida.



De inmediato, se ordenó el allanamiento de su domicilio, ubicado a 100 metros de ese lugar donde se procedió a incautar otras 3.400 dosis de esa sustancia.