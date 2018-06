Mundial Rusia 2018: Canal 26 con hinchas argentinos en Moscú

Canal 26 vive a pleno la fiesta del Mundial Rusia 2018 y está con sus propios enviados especiales en Moscú.

José Manuel "Gallego" Fernández, estuvo en la Plaza Roja de la capital rusa y se encontró con lo menos pensado: hinchas argentinos, mate en mano, palpitando la previa al inicio del torneo. Los fans de la Selección argentina estaban en grupo con hinchas uruguayos.

"Si me decías que caminando por Moscú me iba a encontrar con hinchas argentinos, te decía que cambies la medicación", dijo el periodista de Canal 26. Sin embargo, ellos están allí, alentando a la Selección.

Mirá el video.