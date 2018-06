Mundial: de los mismos creadores de Brasil decime que se siente... llega el nuevo Himno Argentino

El saxo más sensual de la Argentina suena y es Mundial. Es Tamara Kreimer, quien vestida de celeste y blanco da inicio al video con el nuevo Himno para alentar a la Selección Nacional en Rusia 2018.

Inmediatamente, un grupo de hinchas albicelestes desatan la furia a un solo grito: "Le agradezco a la vida que nací en Argentina. Hinchada y jugadores defienden los colores. Maradona y Messi con nada se comparan. Yo te amo Argentina, no te cambio por nada. No te cambio por nada".

La bandera celeste y blanca de fondo, la imagen de Messi, Maradona, Romero... la pasión de la gente. Alegría, gritos eufóricos, llanto... todo eso es lo que genera el fútbol y la Selección de Messi y Sampaoli.

La canción fue realizada por los mismos creadores del suceso "Brasil decime que se siente". La nueva melodía de la hinchada se llama "Yo te amo Argentina" y espera lograr el mismo impacto o más que aquella canción que fue viral y furor en el Mundial de Brasil. Aquella, se convirtió en un himno futbolero y dicen que fue la más cantada en la historia de los mundiales.

Hasta Doug Clifford, baterista de Creedence Creawater Revival, la banda creadora de la música de aquel himno, dio su opinión sobre la canción de la hinchada. "Es fabuloso y un gran honor que nuestro tema se haya transformado en la canción de la victoria argentina. Muchas gracias y la mejor de las suertes", dijo en medio de la disputa del evento deportivo.

Hasta tuvo un libro, película, publicidades... se cantó en todos lados y hasta la BBC británica y el New York Times hicieron notas contando la historia.

Patricio Scordo fue uno de los autores de la canción: "Sabíamos que se iban a inventar muchas canciones para este Mundial, y de alguna manera eso está bueno, porque cuando creamos 'Brasil decime qué se siente' en 2014 fue porque veíamos que nadie le ponía creatividad a las canciones de la Selección. Ahora ya salieron varias y nosotros vamos a aportar la nuestra, que esperemos le guste a la gente".

Aquella melodía hablaba de la paternidad con Brasil, de aquel gol de Caniggia que hizo historia en el Mundial '90. "Maradona es más grande que Pelé", remarcaba el himno. Y le pedía la copa a Messi.

Hoy, la Pulga y Diego siguen siendo los protagonistas. Y lo que se resalta es la pasión albiceleste. "Primero pensamos qué queríamos transmitir y después intentamos hacer una canción acorde a eso. Nos centramos en nosotros, no en nuestros rivales, intentamos unir al hincha con el jugador, destacar a nuestros dos ídolos futbolísticos y demostrarle al mundo que a pesar de las dificultades que tenemos, no cambiamos el hecho de ser Argentinos por nada del mundo", aseguró Scordo.