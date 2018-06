Aprueban fusión de AT&T y Time Warner

Finalmente el acuerdo de AT&T para adquirir Time Warner (valorado en US$ 85 mil millones) ha sido aprobado por un juez de Estados Unidos.



En noviembre pasado, el Departamento de Justicia había presentado una demanda civil antimonopolio para bloquear la adquisición de Time Warner por parte de AT&T, sosteniendo que el acuerdo limitaría la competencia, resultando en mayores precios para los consumidores. La transacción en acciones y efectivo fue anunciada en octubre de 2016.

“Sencillamente no puedo evaluar las teorías y predicciones de perjuicio del gobierno…sin tener en cuenta los cambios dramáticos que están transformando la forma en que los consumidores están viendo el contenido”, señaló el juez Richard Leon en su fallo. Leon dijo que el “gobierno no ha logrado demostrar que la fusión propuesta disminuirá sustancialmente la competencia al aumentar los intereses de Turner en las negociaciones de afiliados”. El juez también dijo que el Departamento de Justicia falló en demostrar que la fusión disminuirá la competencia al permitirle a AT&T “perjudicar a los MVPDs virtuales a través de su propiedad de contenido de Time Warner”. Además, el gobierno no pudo comprobar que AT&T limitaría la competencia al “restringir el uso de HBO como una recurso promocional por parte de los distribuidores”.



David McAtee, consejero general de AT&T, detalló en un comunicado: “Nos complace que tras realizar un juicio completo y justo de los méritos, la corte ha rechazado categóricamente la demanda del gobierno para bloquear nuestra fusión con Time Warner. Agradecemos a la corte por su examinación completa y oportuna de la evidencia y felicitamos a nuestros colegas en el Departamento de Justicia por su dedicada representación del gobierno. Esperamos concretar la fusión el 20 de junio o antes para poder entregarle a los consumidores entretenimiento en video que sea más asequible, móvil e innovador”.



Se espera que aprobación del acuerdo entre Time Warner y AT&T sienta las bases para que Comcast anuncie una oferta para enfrentar a Disney por los activos de 21st Century Fox.