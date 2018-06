La banda loca de la Argentina alienta a la Selección en Rusia

Un Banderazo Argentino en la Plaza Roja a puro grito albiceleste. Enviados especiales de Diario 26 registraron la pasión por la Selección.

Este lunes abrieron la zona del Kremlin, donde se vieron cientos de argentinos cantando por la Selección de Messi y Sampaoli.

"Esta es la banda loca de la Argentina

la que de Las Malvinas nunca se olvida

la que deja la vida por los colores

la que le pide huevo a los jugadores

para ser campeones"...





La pasión crece con las horas y después del empate con sabor amargo ante Islandia, los hinchas argentinos no dejan de alentar...