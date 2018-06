Banderazo Mundial brasileño en Rusia para alentar a la verdeamarela y Neymar

El color del Mundial de Rusia se vive por DIARIO26.COM. Aquí, en exclusiva, las imágenes de los brasileños en su banderazo por su selección.

Pese a que Neymar no pasa su mejor momento, entre golpes y entrenamiento lejos de sus compañeros, su gente no pierde la alegría y en las calles también hay un rincón verdeamarelo. (Video exclusivo Diario 26)